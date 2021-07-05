Тренерский штаб Динамо хочет как можно скорее начать подготовку в оптимальном составе.

Футболисты киевского, участвовавшие в Евро-2020, вернулись в Украину 4 июля, но смогут отдохнуть меньше недели.

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"Сборники Динамо присоединятся к команде на втором сборе. После короткого отпуска. Меньше, чем изначально рассчитывали", – сообщает Динамо Киев Inside.

К слову, первый тренировочный сбор киевлян продлится до 7 июля. В этот день команда сыграет спарринг против Люцерна и вернется в Киев. Однако уже 10-го июля Динамо снова вернется в Швейцарию, где также проведет второй сбор.

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