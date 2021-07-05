"Нинішній день для мене сумний, оскільки доводиться прощатися з Тенеріфе. Це був фантастичний рік для мене і моєї родини. Я повернувся, щоб насолоджуватися футболом після того, як отримав травму і мало грав.

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Завдяки Тенеріфе, його тренерам і менеджменту я знову зміг відчути, що це таке – грати і забивати голи. Я був дуже щасливий, і мене завжди турбуватиме думка, що я так і не зміг насолодитися публікою Еліодора. Я сподіваюся, що це не прощання, бо одного разу я хотів би повернутися. Міцно обіймаю, вперед Тете!! Дякую всім і удачі", – написав Соль в Instagram.

Нагадаємо, минулого сезону іспанець виступав за Тенеріфе на правах оренди – 42 матчі у всіх турнірах, 11 голів і 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює Франа в 1 млн євро. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2023 року.

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