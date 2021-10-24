Динамо приймає СК Дніпро-1 в одному з двох центральних матчів 12 туру УПЛ. Стартові склади і пряма відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Футбол 24, розпочнеться о 17:00. Пряма відеотрансляція запланована на каналі 2+2, клубному YouTube-каналі Динамо, FootballHub, а також буде доступною безпосередньо у цій новині.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

Після 11 турів Динамо – одноосібний лідер Прем'єр-ліги із 29-ма очками. У новому сезоні чемпіонату команда Луческу ще не програвала. СК Дніпро-1, попри три поразки, йде на четвертій сходинці (22 очки).

Стартові склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Тимчик, Андрієвський, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Вітінью, Рамірес

СК Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич, Сваток, Логінов, Нельсон, Піхальонок, Ігнатенко, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик

Динамо – СК Дніпро-1: пряма відеотрансляція матчу УПЛ