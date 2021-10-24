У поточному турі грандам випало два непростих екзамени. Шахтар свій іспит склав (хоча й не без проблем), дотиснувши Ворсклу й наздогнаши Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ – тепер настала черга киян. Їхнім екзаменатором стане СК Дніпро-1, якого давно коронують на третє місце і на якого прямо зараз нічого не тисне. Десна та Олександрія розділили очки, Зоря йде у двох залікових балах позаду, а до третьої Ворскли дніпровцям не вистачає стільки ж пунктів. Таким чином, боятися гранда немає сенсу – поразка не змінить баланс сил.

Йовічевіч порівняв Динамо та Шахтар напередодні дуелі СК Дніпро-1 з командою Луческу

Цей факт є не дуже приємним для "біло-синіх", адже смілий СК Дніпро-1 може наробити шуму. Достатньо згадати зустріч у позаминулому сезоні на Дніпро-Арені, коли Динамо ефектно винесли з рахунком 3:1 – тоді хет-триком відзначився Супряга. Нині у складі "спортклубівців" грає ще крутіший нападник з цінником, який можуть не потягнути навіть наші гранди. Так, мова про Довбика, у якого 6 голів в 10 матчах УПЛ.

СК Дніпро-1, на відміну від більшості команд у чемпіонаті, намагається грати в нормальний футбол. Ігор Йовічевіч експериментує зі схемами й намагається прищепити атакувальний стиль, а кадровий потенціал у "спортклубівців" лишень стає вищим – по ходу цього сезону клуб посилився португальським центрбеком Монте, хорватським центрхавом Джурасеком і вінгером Гуцуляком. Це вже не кажучи про прихід Лучкевича й оренду Кравченка. До того ж, клуб запросив нових скаутів і тактичних аналітиків.

Все це, звісно, круто, однак поки що СК Дніпро-1 більше розчаровує своїх вболівальників. Так, команда йде поруч з третьою позицією, але у неї немає жодної перемоги над конкурентом – Десні програли зі скандалом, вдома від Зорі зазнали розгрому, а з Ворсклою була зафіксована нічия при голі з явного офсайду. Навіть з Металістом 1925 колективу було дуже важко. Проти Шахтаря дніпровці теж нічого цікавого не показали, зазнавши рядової поразки. Поки що "спортклубівці" б'ють лишень тих, хто точно слабший, хоча і в таких поєдинках колектив часто створює собі проблеми.

Частково це можна пояснити психологією, але й в тактичному плані є питання. Зокрема, СК Дніпро-1 надзвичайно залежний від гри Довбика – великою мірою, вся гра будується через закидання на нього. Занадто примітивно, як для такого потужного складу. Артем забиває з гострих кутів і взагалі домінує в кожному епізоді, але лишень за умови наявності простору – без нього форварду стає значно важче (хоча він дуже потужний у фізичному плані). Динамо, звісно ж, простору не дасть.

Цікаво поглянути, яку тактику обере Ігор Йовічевіч на цей матч. В основному, він грає у схемі 4-2-3-1, але на матчі з Ворсклою та Зорею він виставляв схеми з трійкою захисників та перевантаженим центром. Зокрема, у поєдинку проти луганців можна було помітити навіть "ромб". В обох випадках СК Дніпро-1 програв, тож зробимо ставку на традиційну "четвірку". Щоправда, їй не вистачатиме орендованого Кравченка на правому фланзі й дискваліфікованого Дубінчака на лівому.

Словом, суперник у Динамо міцний, але проблемний. Між тим, для киян у чемпіонаті немає значення, з ким грати – вони розіб'ють будь-кого без особливого спротиву. Підопічні Мірчі Луческу в поточному сезоні втрачали очки лишень у матчах з Інгульцем (досить випадкова осічка) й Шахтарем ("нулі" у рівній грі). Десну знищили з рахунком 4:0, Колосу забили шість ще до перерви, і лише з Олександрією перемогу вдалося вирвати завдяки пенальті в компенсований час – от тільки за статистикою "біло-сині" награли на розгром.

Динамо їсть середняків і запиває аутсайдерами. За очікуваними очками та голами кияни йдуть на першій позиції. Це – чи не єдиний колектив УПЛ, який створює більше моментів у позиційному наступі, а не в контратаках. Поки що навіть Шахтар таким похизуватись не може. Зворотньою стороною медалі є доволі нудний футбол, а в ЛЧ команда поки що грає виключно автобусом – втім, в рамках чемпіонату "біло-сині" залишаються найкращими в плані організації й ефективності. Вони дійсно йдуть на друге золото.

Як не дивно, але для успіху в матчі проти такого Динамо потрібно якомога більше атакувати. Справа в тому, що після пропущеного голу підопічним Мірчі Луческу доводиться розкриватись, а це шкодить структурі гри киян. У них з'являються розриви в лініях. Втім, це набагато простіше сказати, ніж зробити – Львів у попередньому турі забив першим, але потім пропустив чотири. СК Дніпро-1, однак, міцніший за "містян".

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулач, Попов, Бесєдін

Дискваліфіковані: Дубінчак (СК Дніпро-1)

Не зіграють через умови оренди: Русин, Кравченко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Динамо – СК Дніпро-1

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

СК Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич, Сваток, Логінов, Адамюк – Піхальонок, Ігнатенко – Гуцуляк, Джурасек, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1 частенько створює проблеми для Динамо. Зокрема, у попередньому чемпіонаті можна пригадати красень гол Назаренка й доволі непросту звитягу "біло-синіх", подаровану захисниками. Склад тут хороший, а втрачати у поточному турі, по суті, немає чого. Враховуючи втому киян після ЛЧ, можна навіть сподіватись на якийсь гол у ворота Бущана.

Втім, не можна ігнорувати факт жахливої гри дніпровців проти усіх більш-менш сильних суперників. Крім того, не можна забувати про надзвичайну важливість поєдинку для Динамо – вони не мають права на осічку, тож сьогодні вийде максимально заряджена основа. У поточному сезоні вона трощить усіх, хто нижче класом, а СК Дніпро-1 ще й не може розраховувати на двох флангових лідерів.

З огляду на вищезазначені факти, найбільш вірогідним результатом здається перемога підопічних Мірчі Луческу.

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