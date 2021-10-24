Динамо принимает СК Днепр-1 в одном из двух центральных матчей 12 тура УПЛ. Составы и прямая видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Футбол 24, начнется в 17:00. Прямая видеотрансляция запланирована на канале 2+2, клубном YouTube-канале Динамо, FootballHub, а также будет доступна непосредственно в этой новости.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

После 11 туров Динамо – единоличный лидер Премьер-лиги с 29-ю очками. В новом сезоне чемпионата команда Луческу еще не проигрывала. СК Днепр-1, несмотря на три поражения, идет на четвертом месте (22 очка).

Стартовые составы

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Забарный, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Циганков, Буяльский, Витиньо, Рамирес

СК Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Сваток, Логинов, Нельсон, Пихаленок, Игнатенко, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик

Динамо – СК Днепр-1: прямая видеотрансляция матча УПЛ