Бенефіс Караваєва у відеоогляді матчу Динамо – Сілекс – 4:0
20:35 - Читать на русском
Динамо розгромило Сілекс на зборах у Туреччині. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Товариський матч
Динамо – Сілекс – 4:0
Голи: Караваєв, 21, 30, 43 (пен.), Царенко, 88
Середняк еліти Північної Македонії не став проблемою для підопічних Луческу, які влаштували розгром. У першому таймі хет-триком відзначився Олександр Караваєв, забивши один із м'ячів з пенальті.
Динамо вчетверте поспіль виграло на зборах: хет-трик Караваєва поставив на коліна македонського середняка
На 66 хвилині румунський наставник киян повністю змінив склад. Крапку у поєдинку поставив Царенко. Це четверта поспіль звитяга Динамо на зборах. Попереду у "біло-синіх" спаринги з Політехнікою, Лієпаєю та Сконто.
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