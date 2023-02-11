Динамо розгромило Сілекс на зборах у Туреччині. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо – Сілекс – 4:0

Голи: Караваєв, 21, 30, 43 (пен.), Царенко, 88

Середняк еліти Північної Македонії не став проблемою для підопічних Луческу, які влаштували розгром. У першому таймі хет-триком відзначився Олександр Караваєв, забивши один із м'ячів з пенальті.

Динамо вчетверте поспіль виграло на зборах: хет-трик Караваєва поставив на коліна македонського середняка

На 66 хвилині румунський наставник киян повністю змінив склад. Крапку у поєдинку поставив Царенко. Це четверта поспіль звитяга Динамо на зборах. Попереду у "біло-синіх" спаринги з Політехнікою, Лієпаєю та Сконто.