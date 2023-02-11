Динамо розгромило Сілекс (4:0) на зимових зборах у Туреччині. Рахунок та огляд матчу – у цій новині на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо – Сілекс – 4:0

Голи: Караваєв, 21, 30, 43 (пен.), Царенко, 88

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк – Караваєв, Гармаш, Кабаєв.

Склад Динамо з 66 хвилини: Моргун – Дубінчак, Боль, Дячук, Гусєв-молодший – Яцик, Андрієвський – Волошин, Царенко, Беніто – Супряга.

Сьомий за ліком суперник киян на зборах був доволі посереднім. Минулий сезон Сілекс відіграв у другому за силою македонському дивізіоні, а цього повернувся в еліту. Першу частину кампанії завершив на 5 позиції.

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Колективи почали дуже мляво – чимало боротьби і нуль моментів до 20 хвилини. Але варто відзначити, що Динамо переважало у контролі, що й посприяло першому голу. Вівчаренко не реалізував вихід віч-на-віч з кіпером, але м'яч відлетів до Караваєва, який в один дотик розстріляв ворота.

Сілексу було складно виходити з оборони в атаку. В одному з таких моментів Лонвейк перехопив сферу в центрі, віддав на Гармаша, а той підключив Караваєва. Олександр прибрав оборонця і пробив у ближній кут. 2:0!

Та це ще був не кінець. "Біло-сині" продовжили грати першим номером і заробили пенальті. Представник північномакедонського клубу зіграв рукою, до позначки підійшов Караваєв. Розгін, удар, хет-трик. Гравці Сілекса зовсім не вразили – Нещерет та оборона киян не мали роботи.

По перерві малюнок гри не змінився. Герой першого тайму міг ще записувати до свого активу асист, але Гармаш замкнув його подачу не найкращим чином. На 66 хвилині Мірча Луческу повністю змінив склад, випустивши нову 11-ку. Після цього македонці створили перший момент – повз ворота.

Беніто у відповідь пробив з меж штрафного, але переграти голкіпера не зміг. Крапку у поєдинку поставив Царенко, який з другої спроби все ж відправив м'яч у сітку. Це четверта поспіль звитяга Динамо на зборах. Попереду у "біло-синіх" спаринг з Політехнікою, Лієпаєю та Сконто.

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