Динамо проводить шостий спаринг на зимових зборах проти Шкендії. Склад киян і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Динамо зіграло п'ять товариських матчів на зборах у Туреччині. Команда зазнала трьох поразок, але розгромила Пахтакор і Лієпаю.

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Сьогоднішній спаринг стане шостим у рамках підготовки до другої частини сезону. Шкендія представляє чемпіонат Північної Македонії.

Трансляція зустрічі відбудеться на клубному YouTube-каналі Динамо. Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт дуелі о 16:00 за київським часом.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Шапаренко – Кабаєв, Буяльський, Волошин – Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Дячук, Сирота, Дубінчак, Шепелєв, Андрієвський, Діалло, Царенко, Беніто, Рамадані, Супряга.