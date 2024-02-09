Динамо проводит шестой спарринг на зимних сборах против Шкендии. Состав киевлян и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо сыграло пять товарищеских матчей на сборах в Турции. Команда потерпела три поражения, но разгромила Пахтакор и Лиепаю.

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Сегодняшний спарринг станет шестым в рамках подготовки ко второй части сезона. Шкендия представляет чемпионат Северной Македонии.

Трансляция встречи состоится на клубном YouTube-канале Динамо. Смотреть игру можно непосредственно в этой новости. Старт дуэли в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Дячук, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Диалло, Царенко, Бенито, Рамадани, Супряга.