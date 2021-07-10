Динамо зустрічається з Серветтом в рамках спарингу на міжсезонних зборах. Стартові склади на посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні стартує другий тренувальний збір Динамо. Кияни ще вранці прибули у французьку комуну Дівонн-Ле-Бенн, що неподалік від кордону зі Швейцарією. Саме із сусідньої країни перший суперник "біло-синіх" – Сервенн у минулому сезоні завоював "бронзу", поступившись лише Янг Бойз та Базелю. Матч Динамо – Серветт стартує о 21:00. Дивитися гру наживо можна безпосередньо у цій новині на "Футбол 24".

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Нагадаємо, перший тренувальний збір Динамо провело у Швейцарії. Там кияни зіграли три спаринги – проти Базеля, Лозанни та Люценрна. Усі матчі завершилися внічию.

Стартовий склад Динамо: Бойко – Кендзьора, Бражко, Сирота, Сідклей – Андриєвський, Шепелєв, Буяльський – Родрігес, Антюх – Супряга