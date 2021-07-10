Динамо встречается с Серветтом в рамках спарринга на межсезонных сборах. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня стартует второй тренировочный сбор Динамо. Киевляне еще утром прибыли во французскую коммуну Дивонн-Ле-Бенн, недалеко от границы со Швейцарией. Именно из соседней страны первый соперник "бело-синих" – Серветт в прошлом сезоне завоевал "бронзу", уступив лишь Янг Бойз и Базелю. Матч Динамо – Серветт стартует в 21:00. Смотреть игру вживую можно непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

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Напомним, первый тренировочный сбор Динамо провело в Швейцарии. Там киевляне сыграли три спарринга – против Базеля, Лозанны и Люцерна. Все матчи завершились вничью.

Стартовый состав Динамо: Бойко – Кендзера, Бражко, Сирота, Сидклей – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Родригес, Антюх – Супряга