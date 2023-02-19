Динамо та Адана Демірспор не змогли виявити сильнішого в контрольній зустрічі. Читайте звіт про зустріч Динамо – Адана Демірспор на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Адана Демірспор – 0:0

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльський, Перріс – Ванат.

Матч Динамо Київ – Адана Демірспор стартував о 16:00. Кияни могли повести в рахунку вже на 2 хвилині, але з ударом Гармаша впорався голкіпер. Старт поєдинку був за "біло-синіми", які більше контролювали м'яч. Цікавий момент знову створив Гармаш, повторивши розіграш штрафного збірної Нідерландів, але Ваната випередив захисник.

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Турки перший момент створили на 10 хвилині – екс-динамівець Беланда пробив з-за меж штрафного, але Нещерет легко перевів на кутовий. Після цього команди майже перестали створювати моменти, а кінцівка тайму запам'яталась бійкою, де одним із зачинщиків виступив Гармаш, який почав штовхати представника Адана Демірспора.

Після перерви Нещерет двічі рятував ворота Динамо. Пізніше Руслан поступився місцем у рамці Моргуну. Юний голкіпер втримав ворота на замку, як і його візаві – у другому таймі теж не забивали голів. Відзначимо, що перший тайм транслювався на YouTube-каналі Динамо, але другу половину не показували на вимогу турецької сторони (через жалобу в країні).

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