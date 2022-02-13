Прес-служба Динамо повідомила, чому Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв та Костянтин Вівчаренко не вирушили з командою на зимові збори.

Шепелєв зазнав травми литкового м’язу наприкінці другого збору, через що залишився у Києві та працює над відновленням від пошкодження, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Ще двоє – Шапаренко та Вівчаренко – захворіли на коронавірус, через що пропустять початок третього зимового збору. Обидва залишились на самоізоляції та можуть приєднатись до команди впродовж зборів.

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, кияни вирушили на третій зимовий збір до Туреччини. Загалом на цьому зборі у Динамо заплановано проведення п’яти товариських матчів, а триватиме він до 22 лютого.

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