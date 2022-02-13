"Біло-сині" обрали ще одного спаринг-партнера на завершальному етапі підготовки до відновлення сезону.

Динамо проведе контрольний матч з казахським Кайратом, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо визначилось зі ще одним спаринг-партнером на другому зборі у Туреччині

Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 лютого, на арені Mardan Stadium. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Гру можна буде переглянути на каналі Динамо в YouTube, а також телеканалі "Динамо TV".

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, кияни вирушили на третій зимовий збір до Туреччини. Після прильоту і відпочинку у "біло-синіх" відбудеться перша контрольна гра проти представника другого дивізіону Сербії – Інджиї. Ця зустріч розпочнеться о 16:00. Ще одним суперником киян на цих зборах стане латвійська Вальмієра (17 лютого).

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