Пресс-служба Динамо сообщила, почему Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Константин Вивчаренко не отправились с командой на зимние сборы.

Шепелев получил травму икроножной мышцы в конце второго сбора, из-за чего остался в Киеве и работает над восстановлением от повреждения, сообщает официальный сайт Динамо.

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Еще двое – Шапаренко и Вивчаренко – заболели коронавирусом, из-за чего пропустят начало третьего зимнего сбора. Оба остались на самоизоляции и могут присоединиться к команде в течение сборов.

Напомним, сегодня, 13 февраля, киевляне отправились на третий зимний сбор в Турцию. В целом, на этом сборе у Динамо запланировано проведение пяти товарищеских матчей, а продлится до 22 февраля.

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