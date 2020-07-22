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Б'єліца, якого сватають в Динамо, відхилив щедру пропозицію з Європи

15:15 - Читать на русском
Б'єліца, якого сватають в Динамо, відхилив щедру пропозицію з Європи
Ненад Б’єліца інтригує майбутнім

Колишній наставник загребського Динамо Ненад Б’єліца відмовився очолювати Фенербахче. Його називають можливим наступником Михайличенка в Динамо Київ.

"Я отримую багато дзвінків, усі щось пропонують. Зокрема, відхилив чимало дзвінків з арабських країн. Були розмови про Німеччину та Іспанію, але я ніколи не мав офіційних перемовин з Бетісом. В іспанській пресі згадувалося моє ім’я, але я не сідав з ними за один стіл.

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У мене дотепер була лише офіційна зустріч з Фенербахче. Так, я отримав від них пропозицію, але не прийняв її. Чесно кажучи, я трохи подбав про свою сім'ю, і мені не довелось погоджуватися за всяку ціну. Я заробив би набагато більше грошей, ніж в Динамо Загреб, проте відмовився", – зізнався Б’єліца в інтерв'ю хорватському виданню Večernji list.

Останнім місцем роботи 48-річного фахівця було загребське Динамо, яке він покинув у квітні. У нинішньому сезоні хорватський гранд під керівництвом Б’єліци зустрічався з Шахтарем на груповому етапі Ліги чемпіонів – у двох поєдинках суперники не виявили сильнішого (3:3 та 2:2).

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