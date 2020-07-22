Динамо рассматривает Луческу основным кандидатом на пост главного тренера, – Druzi Dynamo

Киевское Динамо в поисках нового главного тренера обратило внимание на Мирчу Луческу. Румынский специалист известен своей работой в Шахтере.

Такую информацию на своей странице в Фейсбуке сообщают Druzi Dynamo: "Мы не давали эту информацию раньше, потому что даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером Динамо Киев является Мирча Луческу".

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Напомним, румынский специалист 12 лет работал с донецким Шахтером, выиграл с "горняками" Кубок УЕФА, 8 раз становился победителем чемпионата Украины, завоевал 6 национальных Кубков и 7 Суперкубков. Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

К слову, Динамо осталось без главного тренера после отставки Алексея Михайличенко, которого уволили на следующий день после последнего для киевлян матча УПЛ сезона 2019/20 против Колоса (0:2). Столичный клуб с большими проблемами завоевал второе место и право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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