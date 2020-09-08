"Тепер, коли все закінчилося, можу підтвердити, що Ненад Б’єліца серйозно розглядалося на посаду тренера київського Динамо.

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У Києві були у захваті від загребського Динамо, яке в двох матчах Ліги чемпіонів домінувало над Шахтарем. Динамо Загреб Б’єліци перевершувало донецьку команду в обох матчах.

До речі, знімаю капелюха перед Б’єліцею як тренером, тому що загребське Динамо під його керівництвом виступило в Європі найкращим чином за останні десять років", – розповів Вукоєвіч для nacional.hr.

Нагадаємо, влітку Динамо оголосило Мірчу Луческу головним тренером киян, після чого румунський фахівець вирішив запросити у свій штаб легенду "біло-синіх" Вукоєвіча.

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