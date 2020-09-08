Динамо розглядало ще одного фахівця з-за кордону на посаду Луческу – Вукоєвіч підтвердив інтерес киян
Асистент головного тренера Динамо Оґнєн Вукоєвіч розсекретив подробиці відбору кандидатів на посаду наставника киян.
"Тепер, коли все закінчилося, можу підтвердити, що Ненад Б’єліца серйозно розглядалося на посаду тренера київського Динамо.
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У Києві були у захваті від загребського Динамо, яке в двох матчах Ліги чемпіонів домінувало над Шахтарем. Динамо Загреб Б’єліци перевершувало донецьку команду в обох матчах.
До речі, знімаю капелюха перед Б’єліцею як тренером, тому що загребське Динамо під його керівництвом виступило в Європі найкращим чином за останні десять років", – розповів Вукоєвіч для nacional.hr.
Нагадаємо, влітку Динамо оголосило Мірчу Луческу головним тренером киян, після чого румунський фахівець вирішив запросити у свій штаб легенду "біло-синіх" Вукоєвіча.
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