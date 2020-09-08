Динамо рассматривало еще одного специалиста из-за рубежа на должность Луческу – Вукоевич подтвердил интерес киевлян
Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич рассекретил подробности отбора кандидатов на должность наставника киевлян.
"Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Бьелица серьезно рассматривался на пост тренера киевского Динамо.
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В Киеве были в восторге от загребского Динамо, которое в двух матчах Лиги чемпионов доминировало над Шахтером. Динамо Загреб Бьелицы превосходило донецкую команду в обоих матчах.
Кстати, снимаю шляпу перед Бьелицей как тренером, так как загребское Динамо под его руководством выступило в Европе лучшим образом за последние десять лет", – рассказал Вукоевич для nacional.hr.
Напомним, летом Динамо объявило Мирчу Луческу главным тренером киевлян, после чего румынский специалист решил пригласить в свой штаб легенду "бело-синих" Вукоевича.
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