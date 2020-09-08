"Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Бьелица серьезно рассматривался на пост тренера киевского Динамо.

Ультрас Динамо ответили на заявление Луческу относительно акций протеста

В Киеве были в восторге от загребского Динамо, которое в двух матчах Лиги чемпионов доминировало над Шахтером. Динамо Загреб Бьелицы превосходило донецкую команду в обоих матчах.

Кстати, снимаю шляпу перед Бьелицей как тренером, так как загребское Динамо под его руководством выступило в Европе лучшим образом за последние десять лет", – рассказал Вукоевич для nacional.hr.

Напомним, летом Динамо объявило Мирчу Луческу главным тренером киевлян, после чего румынский специалист решил пригласить в свой штаб легенду "бело-синих" Вукоевича.

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу