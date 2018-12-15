Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Селекційна служба Динамо старається знайти хороших нападників у не надто популярних клубах.
Підсилення позиції нападника – є очевидною необхідністю для Динамо під час зимового трансферного вікна.
Динамо відмовилося від придбання форварда Соля – відома причина
Київський клуб прицілився одразу на трьох форвардів з різних чемпіонатів та національних збірних, повідомляє Footballhub.
В шорт-лист Динамо входять форвард збірної Кот-д'Івуара і словацького ФК ДАК 1904 Вакун Байо, нападник сербського Партизана і збірної Кабо-Верде Рікарду Гомеш, а також гравець французького Німа тп збірної Алжиру Рашід Аліуї.
Варто відзначити, головною трансферною ціллю киян називали нападника ФК Віллем ІІ Франа Соля, але сума відступних не влаштувала Динамо.
Динамо – недоукомплектована команда, – Євтушенко назвав позиції для підсилення у київському клубі