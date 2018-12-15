Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Селекційна служба Динамо старається знайти хороших нападників у не надто популярних клубах.

Підсилення позиції нападника – є очевидною необхідністю для Динамо під час зимового трансферного вікна.

Динамо відмовилося від придбання форварда Соля – відома причина

Київський клуб прицілився одразу на трьох форвардів з різних чемпіонатів та національних збірних, повідомляє Footballhub.

В шорт-лист Динамо входять форвард збірної Кот-д'Івуара і словацького ФК ДАК 1904 Вакун Байо, нападник сербського Партизана і збірної Кабо-Верде Рікарду Гомеш, а також гравець французького Німа тп збірної Алжиру Рашід Аліуї.

Варто відзначити, головною трансферною ціллю киян називали нападника ФК Віллем ІІ Франа Соля, але сума відступних не влаштувала Динамо.

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