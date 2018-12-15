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Динамо – недоукомплектована команда, – Євтушенко назвав позиції для підсилення у київському клубі

08:59 926 Читать на русском
Динамо – недоукомплектована команда, – Євтушенко назвав позиції для підсилення у київському клубі
Вадим Євтушенко / Фото з соцмереж

Колишній гравець Динамо Вадим Євтушенко підказав наставнику киян Олександру Хацкевичу, які позиції потребують підсилення.

"Команда, на мій погляд, була недоукомплектована спочатку, перед початком осінньої частини. Хацкевич грав практично одним складом. І молоді хлопці поки не можуть грати 10-15 ігор на одному рівні і тягнути команду.

"Можливо, навіть краще, що Динамо опинилося в Лізі Європи", – Вербіч оцінив себе та команду в першій частині сезону

Так що були проблеми зі складом: немає нападника, немає правоногого центрального захисника, який у разі чого міг би Бурду підмінити, немає хорошого опорного півзахисника... Усі футболісти, які грають на цій позиції – і Буяльський, і Шепелєв, і Сидорчук – виконували трохи невластиві собі функції.

Для балансу команди клубу потрібно дуже серйозно попрацювати в цей період. Команда хороша, в ній дуже талановиті футболісти, але потрібно її підсилити", – цитує Євтушенка ТК Футбол.

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

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