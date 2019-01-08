Динамо проявляє інтерес до аргентинського форварда Мієреса, який виступає в чемпіонаті Хорватії

Форвард Істри 1961 Рамон Мієрес може в січні поповнити склад київського Динамо, яке активно шукає гравця на цю позицію.

Динамо проявляє інтерес до аргентинського форварда хорватської Істри 1961 Рамона Мієреса, повідомляє Novilist.hr.

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За інформацією джерела, кияни вже зробили запит щодо трансферу футболіста.

Мієрес перейшов в Істру з Тігре минулого літа і в сезоні 2018/19 забив 8 голів у 13 матчах у всіх турнірах.

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