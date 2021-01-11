Підопічні Мірчі Луческу провели вечірнє тренування на клубній базі у Конча-Заспі. Всього в занятті взяли участь 27 футболістів – 4 воротарі і 23 польових гравців, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Відзначимо, що разом з усіма займалися Мохаммед Кадірі та Сідклей, які повернулися з оренди, а також Артем Бєсєдін, який відбув дискваліфікацію. Олександр Тимчик, який повернувся до тренувань після травми, зробив разом з усіма пробіжку та розминку.

У вівторок команда також проведе два тренування. В ранковому візьме участь група футболістів, яка сьогодні проходила медобстеження. А вечірнє заняття динамівці знову проведуть у повному складі.

Нагадаємо, до 14 січня команда тренуватиметься на своїй базі в Конча-Заспі, а 15-го вирушить на перший зимовий збір в Об'єднані Арабські Емірати, який триватиме 10 днів.

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