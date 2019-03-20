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Динамо проведе товариську гру з Поліссям під час матчів збірних

10:02 326 Читать на русском
Динамо проведе товариську гру з Поліссям під час матчів збірних
Тренування динамівців / ФК Динамо Київ

Гра відбудеться 25 березня на тренувальній базі Динамо в Конча-Заспі.

Динамівці відзвітували про те, що виклик в різні збірні отримали відразу 16 гравців першої команди. Ті футболісти, що залишились в розташуванні Олександра Хацкевича, проведуть товариський матч з житомирським Поліссям.

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Полісся першу частину сезону у Другій лізі завершило на 2-му місці в групі А. Лідеру Минаю команда поступається тільки за рахунок гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів.

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Наступна гра киян відбудеться в Запоріжжі, де Динамо зустрінеться із Зорею 3 квітня. У свою чергу, Полісся перший матч після відновлення чемпіонату проведе з тернопільською Нивою 6 квітня.

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Товариські матчі Динамо Динамо Полісся Полісся
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