Динамо проведет товарищескую игру с Полесьем во время матчей сборных

Игра состоится 25 марта на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе.

Динамовцы отчитались о том, что вызов в различные сборные получили сразу 16 игроков первой команды. Те футболисты, которые остались в расположении Александра Хацкевича, проведут товарищеский матч с житомирским Полесьем.

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Полесье первую часть сезона во Второй лиге завершило на 2-м месте в группе А. Лидеру Минаю команда уступает только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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Следующая игра киевлян состоится в Запорожье, где Динамо встретится с Зарей 3 апреля. В свою очередь, Полесье первый матч после возобновления чемпионата проведет с тернопольской Нивой 6 апреля.