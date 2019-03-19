Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на матч Кубка України

Збірна України — 10:21 2046
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Мораєс офіційно викликаний до збірної України
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Збірна України провела відкрите тренуванняЗбірна України — 06:30 888
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Мане став головною ціллю Зідана на підсилення РеалаІспанія — 00:51 1937
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Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показникамиБельгія — 18 бер 2871
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Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобаєтьсяЄвро-2020 — 18 бер 4945