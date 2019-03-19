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Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на матч Кубка України

11:26 511 Читать на русском
Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на матч Кубка України
Динамо / ФК Динамо Київ

Донецький Шахтар розпочав продаж квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо.

Мораєс офіційно викликаний до збірної України

Вартість однієї перепустки – від 40 гривень. Придбати їх можна в касах ОСК Металіст, а також онлайн на сайті "гірників".

Гра відбудеться 7 квітня о 17:00 за київським часом.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Кубок України
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