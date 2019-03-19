Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на матч Кубка України

Донецький Шахтар розпочав продаж квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо.

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Вартість однієї перепустки – від 40 гривень. Придбати їх можна в касах ОСК Металіст, а також онлайн на сайті "гірників".

Гра відбудеться 7 квітня о 17:00 за київським часом.

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