Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Вівчаренко підписав новий довгостроковий контракт з "біло-синіми".

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Втім, клуб не розголошує термін нової угоди. Згідно з Transfermarkt, попередній контракт Вівчаренка з Динамо був розрахований до 31 грудня 2024 року.

Загалом Вівчаренко провів 22 матчі у складі першої команди Динамо в сезоні 2022/23, записавши до свого активу гол та 2 результативні передачі.

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