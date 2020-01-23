Шахтар обійшов Динамо та став найкращим українським клубом у рейтингу IFFHS – кияни серйозно опустилися

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила клубний рейтинг за підсумками 2019 року. Шахтар та Динамо потрапили у першу сотню, проте продовжили втрачати позиції.

Невдалі результати українських клубів у єврокубках протягом 2019 року не могли не вплинути на позиції у рейтингу, який традиційно складає IFFHS – Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Порівняно з минулим роком, Динамо та Шахтар опустилися в рейтингу. Особливо це стосується київського клубу, який рік тому посідав 37 місце, а зараз втратив майже 40 позицій та розмістився на 75 сходинці. На фоні динамівців втрати Шахтаря не є настільки вагомими – "гірники" опустилися з 65 на 70 місце. Таким чином, Шахтар обійшов Динамо у даному рейтингу та посідає найвищу позицію серед усіх українських клубів. Зауважимо, що минулого року українські гранди також втрачали позиції. Тоді Динамо опустилося на 10 позицій, а Шахтар – на 32.

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Суттєво піднялася луганська Зоря, яка рік тому посідала скромне 329 місце. Тепер луганці ділять 137-139 позиції з еквадорським Універсідад Католіка та турецьким Істанбул Башакшехіром. Дещо покращила свої позиції і Олександрія, яка розмістилася на 315 сходинці рейтингу. Інші представники України у топ-400 не потрапили.

Зауважимо, що туринський Ювентус опустився з 5 на 17 місце, а Реал – з 2 на 21. А от Вулверхемптон здійснив вражаючий підйом – "вовки" з сьомої сотні стрибнули одразу в топ-10. Повністю топ-400 можна переглянути за посиланням.

Топ-10 рейтингу IFFHS виглядають наступним чином:

1. Ліверпуль (Англія) – 15 місце у 2018 році

2. Барселона (Іспанія) – 4 місце у 2018 році

3. Манчестер Сіті (Англія) – 23 місце у 2018 році

4. Фламенго (Бразилія) – 48 місце у 2018 році

5. Селтік (Шотландія) – 12 місце у 2018 році

6. Валенсія (Іспанія) – 66 місце у 2018 році

7. Аякс (Нідерланди) – 17 місце у 2018 році

8. Челсі (Англія) – 19 місце у 2018 році

9. ПСЖ (Франція) – 14 місце у 2018 році

10. Вулверхемптон (Англія) – 693 місце у 2018 році

70. Шахтар (Україна) – 65 місце у 2018 році

75. Динамо (Україна) – 37 місце у 2018 році.

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