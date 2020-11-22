Динамо продовжило контракт з Гармашем – ЗМІ назвав оригінальні умови нової угоди
10:37 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Денис Гармаш продовжив угоду із київським клубом на тривалий термін.
За інформацією ТаТоТаке, новий контракт Гармаша із Динамо розрахований на 5 років.
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Зазначається, що Денис заробляв близько 2 млн доларів на рік, однак клуб має заборгованість перед хавбеком, яка оцінюється приблизно в 1 млн. Угода з Гармашем підписана за умови, що після її підписання борг буде погашений на виплату.
До слова, півзахисник провів 4 матчі у поточному сезоні у складі Динамо, записавши до свого активу гол та асист.
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