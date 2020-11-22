За інформацією ТаТоТаке, новий контракт Гармаша із Динамо розрахований на 5 років.

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Зазначається, що Денис заробляв близько 2 млн доларів на рік, однак клуб має заборгованість перед хавбеком, яка оцінюється приблизно в 1 млн. Угода з Гармашем підписана за умови, що після її підписання борг буде погашений на виплату.

До слова, півзахисник провів 4 матчі у поточному сезоні у складі Динамо, записавши до свого активу гол та асист.

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