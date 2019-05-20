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Динамо представит новую форму с автографом Лобановского перед матчем против Львова

20 мая 17:16 337 Читати українською
Динамо представит новую форму с автографом Лобановского перед матчем против Львова
Игроки Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Киевское Динамо объявило о презентации новой формы на сезон 2019/20 перед матчем против Львова.

 

"26 мая во время матча Динамо – Львов официальный спортивный спонсор киевского клуба – New Balance, представит новую игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2019/2020.

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Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф", – сообщает официальный Instagram киевлян.

Напомним, что Динамо встретится со Львовом 26 мая на НСК Олимипийський. Начало матча в 17:00.

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26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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Футбольная форма Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Львов Валерий Лобановский
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