Динамо представит новую форму с автографом Лобановского перед матчем против Львова

Киевское Динамо объявило о презентации новой формы на сезон 2019/20 перед матчем против Львова.

"26 мая во время матча Динамо – Львов официальный спортивный спонсор киевского клуба – New Balance, представит новую игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2019/2020.

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Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф", – сообщает официальный Instagram киевлян.

Напомним, что Динамо встретится со Львовом 26 мая на НСК Олимипийський. Начало матча в 17:00.

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