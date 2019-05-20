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Ліга чемпіонів 2019/20: стали відомі потенційні суперники Динамо в кваліфікації турніру

20 травня 14:30 14347 Читать на русском
Ліга чемпіонів 2019/20: стали відомі потенційні суперники Динамо в кваліфікації турніру
Динамо буде сіяним в кваліфікації ЛЧ 2019/20

Динамо завершить чемпіонат України 2018/19 на другій позиції. Таким чином столичний клуб стартуватиме у Лізі чемпіонів 2019/20 з третього кваліфікаційного раунду та вже дізнався імена потенційних опонентів.

Шахтар став чемпіоном України та розпочне виступи в Лізі чемпіонів 2019/20 з групового турніру. Київське Динамо, яке стало срібним призером, змушене пробиватись у найпрестижніший клубний турнір Європи через кваліфікацію.

Свого першого суперника в ЛЧ 2018/19 кияни дізнаються 22 липня – саме тоді відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду турніру. Поєдинки цієї стадії пройдуть 6/7 та 13 серпня.

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Відповідно до регламенту Ліги чемпіонів УЄФА, українська команда гратиме у сітці представників ліг та розпочне свій шлях у ЛЧ з третього раунду кваліфікації. Клубний рейтинг Динамо дозволяє "біло-синім" бути сіяними як на даній стадії, так і в раунді плей-офф кваліфікації у випадку проходу першого суперника.

Першим опонентом "біло-синіх" можуть стати Брюгге, Олімпіакос або ПСВ. Двоє останніх стартують в другому кваліфікаційному раунді, де будуть сіяними та зустрінуться з ЛАСКом (Австрія), чеською Вікторією та турецьким Істанбул Башакшехіром. Якщо якась із цих команд пройде свого сіяного опонента, то теж стане потенційним суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді. З російськими Краснодаром та Локомотивом, один з яких буде несіяним у третьому раунді, кияни навряд чи зіграють, адже УЄФА останніми роками розводить українські та російські клуби.

Разом з динамівцями у третьому раунді кваліфікації сіяними будуть віце-чемпіон Португалії Порту, бронзовий призер Франції Ліон та срібний призер чемпіонату Швейцарії Базель. Щоправда, останній розпочне виступи в Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду.

У випадку успішного проходження 3-го раунду Динамо буде сіяним і на стадії плей-офф кваліфікації, де суперником українців може стати Базель або Ліон. Втім, тут є нюанс у вигляді фіналу Ліги Європи. Відповідно до Регламенту УЄФА, якщо Челсі переможе Арсенал та здобуде трофей, то Ліон як представник 5-ї за рейтингом Асоціації отримає пряму путівку в ЛЧ, позаяк Челсі вже завоював свою путівку через чемпіонат.

У випадку тріумфу Челсі в фіналі ЛЄ місце Ліона серед сіяних команд в раунді плей-офф посяде одна з трьох команд, у якої буде найвищий клубний рейтинг: Олімпіакос (44.000), Брюгге (39.500) або ПСВ (37.000).

Якщо ж Динамо не зуміє кваліфікуватись у груповий етап Ліги чемпіонів, то в такому разі кияни гарантовано потраплять у групу Ліги Європи 2019/20, де будуть сіяними в першому кошику.

Нагадаємо, востаннє кияни грали у груповому турнірі ЛЧ у сезоні 2016/17. Минулого року ня шляху "біло-синіх" в раунді плей-офф кваліфікації став амстердамський Аякс.

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