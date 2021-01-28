"Біло-сині" стануть першим клубом на пострадянському просторі, в якого буде створена цифрова взаємодія з уболівальниками.

Динамо розпочало співпрацю з блокчейн-компанією Moonwalk, повідомляє офіційний сайт киян.

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Мета нового, безпрецедентного для України проекту – створення сучасної та зручної програми лояльності для вболівальників, надання їм можливості брати участь в ексклюзивних акціях та важливих pr-заходах клубу. Після запуску цієї програми фани зможуть не просто придбати, а й заробити цифрові токени своєю активністю.

Здобувати фан-токени (а це не просто фішки, а цифрові коди, захищені від підробок) можна, виявляючи активність на сторінках Динамо у соцмережах, беручи участь у різноманітних опитуваннях та челенджах. А витратити – на ексклюзивні вироби, виготовлені саме для власників токенів, на раритетні колекційні речі, пов’язані з історією клубу та його легендарними гравцями, допуск у скай-бокси, присутність на зустрічах із гравцями, індивідуальні екскурсії тощо. Перелік можливостей, які Динамо запропонує токен-холдерам, буде постійно розширюватись. Крім того, клуб має на меті залучити до програми своїх спонсорів та партнерів – таким чином, власники фан-токенів зможуть обміняти їх на знижки, які надаватимуть фірми-партнери.

Цікаво, що Динамо стане першим клубом на пострадянському просторі, де буде створена цифрова взаємодія з уболівальниками. Загалом у Європі подібним можуть похизуватися Барселона, Ювентус, ПСЖ, Атлетіко, Рома, Галатасарай та кілька інших клубів.

Нагадаємо, з боку "біло-синіх" над процесом токенізації працюватиме спеціально створений у складі клубу департамент з питань інновацій, який раніше очолив українсько-американський бізнесмен Марк Гінзбург – новий віце-президент Динамо.

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