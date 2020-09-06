Захисник київського Динамо Микита Бурда пропустить тривалий час через серйозну травму.

Микита Бурда пропустить близько 6 місяців через травму, отриману в товариському матчі з Колосом, інформує офіційний сайт Динамо.

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У гравця діагностували розрив ахіллового сухожилля – футболістові знадобиться оперативне втручання. Нагадаємо, Бурда не зміг завершити матч та покинув поле за допомогою своїх партнерів у першому таймі спарингу з Колосом (1:0).

До слова, Микита лише нещодавно відновився від пошкодження, через яке пропустив майже рік.

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