Динамо повідомило про стан здоров'я травмованого Бурди – захиснику знадобиться операція
08:28 - Читать на русском
Захисник київського Динамо Микита Бурда пропустить тривалий час через серйозну травму.
Микита Бурда пропустить близько 6 місяців через травму, отриману в товариському матчі з Колосом, інформує офіційний сайт Динамо.
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У гравця діагностували розрив ахіллового сухожилля – футболістові знадобиться оперативне втручання. Нагадаємо, Бурда не зміг завершити матч та покинув поле за допомогою своїх партнерів у першому таймі спарингу з Колосом (1:0).
До слова, Микита лише нещодавно відновився від пошкодження, через яке пропустив майже рік.
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