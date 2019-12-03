Динамо повідомило про стан травмованого Миколенка

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов розповів про стан здоров'я Віталія Миколенка і термін його повернення на поле.

"У результаті МРТ жодні пошкодження м'язових або сухожильно-зв'язкових структур не виявлені. Був зроблений висновок, що больові відчуття були викликані різким спазмом м'язів сідничної області, причиною якого стало короткочасне защемлення нерва.

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Ми добре знаємо, як це подолати, оскільки у Віталія вже був такий випадок. Він зараз проходить інтенсивну реабілітацію. З ним працюють масажисти, він проходить фізіотерапевтичне лікування, специфічне протизапальне лікування, спрямоване на зняття м'язового спазму.

Говорячи простими словами, жодні пошкодження не виявлені, у Миколенка м'язовий спазм, який викликав короткочасне защемлення нерва. Можливо, вже за день-два Віталій повернеться до тренувань, спершу з тренером з фізпідготовки, а потім і до загальної групи", – сказав Миронов в коментарі прес-службі Динамо.

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