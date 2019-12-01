Миколенко прокоментував свою травму в матчі проти Олімпіка

Захисник Динамо Віталій Миколенко отримав пошкодження і не зміг дограти матч 16-го туру УПЛ з Олімпіком (3:1).

Миколенко покинув поле в середині першого тайму. На 28-й хвилині замість нього на заміну вийшов Томаш Кендзера. Кияни здобули перемогу вже без 20-річного захисника.

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"Виконуючи передачу, відчув біль у задній поверхні стегна. Завтра зробимо МРТ, і подивимося, наскільки все серйозно", – сказав Миколенко прес-службі Динамо.

У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів за Динамо 14 матчів, в яких забив 1 гол і став автором чотирьох результативних передач.

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