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Миколенко прокоментував свою травму в матчі проти Олімпіка

1 грудня 23:30 567 Читать на русском
Миколенко прокоментував свою травму в матчі проти Олімпіка
Віталій Миколенко (посередині) / Футбол 24

Захисник Динамо Віталій Миколенко отримав пошкодження і не зміг дограти матч 16-го туру УПЛ з Олімпіком (3:1).

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

Миколенко покинув поле в середині першого тайму. На 28-й хвилині замість нього на заміну вийшов Томаш Кендзера. Кияни здобули перемогу вже без 20-річного захисника.

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"Виконуючи передачу, відчув біль у задній поверхні стегна. Завтра зробимо МРТ, і подивимося, наскільки все серйозно", – сказав Миколенко прес-службі Динамо.

У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів за Динамо 14 матчів, в яких забив 1 гол і став автором чотирьох результативних передач.

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Теги
Олімпік - Динамо Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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