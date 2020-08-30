У неділю ввечері кияни провели тренування на клубній базі. У занятті взяли участь футболісти, яких із різних причин не викликали до національних збірних – Віталій Миколенко, Денис Гармаш, Денис Бойко, Карлос Де Пена, Беньямін Вербіч та інші.

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Наставник киян Мірча Луческу вже традиційно виступив із промовою та похвалив команду за гру проти Шахтаря.

"Щодо організації та самовіддачі все було дуже добре, але я від вас, від команди, чекаю більшого. Я хочу, щоб ви домінували на полі. Хоча розумію, що у нас був непростий суперник, нам протистояла команда, наповнена дорогими, технічними гравцями, які, до того ж, добре зіграні. Але ми довели, що за відмінної організації можна досягти результату.

Зараз деяким гравцям, які повернулися до загальної групи, належить заново починати роботу. Особливо це стосується групи футболістів, які грають на захист і повинні починати атаку. Це два дуже важливих елементи в грі. На нас чекає важлива робота в найближчі дні.

Знаю, що після матчів збірних завжди непросто, оскільки невідомо, у якому психологічному і фізичному стані повернуться збірники. Скористайтеся цим моментом. За відсутності збірників підготуйтеся якомога краще, аби ви піднялися на той рівень, який я від вас хочу бачити. Ви бачили, як добре себе проявили в останньому матчі гравці, які не грали раніше. Вони скористалися своїм шансом. Не упускайте цей величний, дорогоцінний час. Адже ці 10-15 років – ваші найкращі роки життя. У першу чергу, для мене показові тренування. Хто буде добре проявляти себе на тренуваннях, обов'язково отримає шанс і буде грати", – сказав Луческу.

Нагадаємо, під керівництвом Мірчі Луческу кияни вже виграли перший трофей, обігравши Шахтар у матчі за Суперкубок України. Наступний матч Динамо проведе 12 вересня проти Десни.

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