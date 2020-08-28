Артем Шабанов відновився від травми вуха та повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Також найближчим часом за повноцінними заняттями можна буде побачити Беньяміна Вербіча, який продовжує реабілітацію після операції. Трохи гірші справи у Микити Бурди, захисник поки займається за індивідуальною програмою, і лікарі не говорять про конкретні терміни. Ще один оборонець киян Денис Попов перебуває на фінальній стадії відновлення.

Нагадаємо, Мірча Луческу вдало розпочав новий сезон біля керма київського клубу, розгромивши Олімпік (4:1) у першому турі УПЛ, та здолавши Шахтар у Суперкубку України (3:1).

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