В воскресенье вечером киевляне провели тренировку на клубной базе. В занятии приняли участие футболисты, которых по разным причинам не вызывали в национальные сборные – Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Денис Бойко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич и другие.

В среду, 2 сентября, Динамо проведет спарринг против молодежной команды, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Наставник киевлян Мирча Луческу уже традиционно выступил с речью и похвалил команду за игру против Шахтера.

"По организации и самоотдаче все было очень хорошо, но я от вас, от команды, жду большего. Я хочу, чтобы вы доминировали на поле. Хотя понимаю, что у нас был непростой соперник, нам противостояла команда, наполненная дорогими, техничными игроками, которые, к тому же, хорошо сыграны. Но мы доказали, что при отличной организации можно достичь результата.

Сейчас некоторым игрокам, которые вернулись в общую группу, предстоит заново начинать работу. Особенно это касается группы футболистов, которые играют в защите и должны начинать атаку. Это два очень важных элемента в игре. Нам предстоит важная работа в ближайшие дни.

Знаю, что после матчей сборных всегда непросто, поскольку неизвестно, в каком психологическом и физическом состоянии вернутся сборники. Воспользуйтесь этим моментом. При отсутствии сборников подготовьтесь как можно лучше, чтобы вы поднялись на тот уровень, который я от вас хочу видеть. Вы видели, как хорошо себя проявили в последнем матче игроки, которые не играли раньше. Они воспользовались своим шансом. Не упускайте это величественное, драгоценное время. Ведь эти 10-15 лет – ваши лучшие годы жизни. В первую очередь, для меня показательны тренировки. Кто будет хорошо проявлять себя на тренировках, обязательно получит шанс и будет играть", – сказал Луческу.

Напомним, под руководством Мирчи Луческу киевляне уже выиграли первый трофей, обыграв Шахтер в матче за Суперкубок Украины. Следующий матч Динамо проведет 12 сентября против Десны.

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