Схоже, історія Владислава Кулача у Динамо добігла кінця, так і не розпочавшись.

Динамо на правах оренди відпустить Владислава Кулача у Ворсклу, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, наставник киян Мірча Луческу з самого початку не розраховував на українського нападника. Варто відзанчити, що саме у полтавському клубі Владислав провів сезон 2020/21, звідки його і забрало Динамо.

Кулач зіграв лише у двох офіційних поєдинках за київський клуб, але голами не відзначався.

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