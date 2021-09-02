Похоже, история Владислава Кулача в Динамо завершилась, так и не начавшись.

Динамо на правах аренды отпустит Владислава Кулача в Ворсклу, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, наставник киевлян Мирча Луческу изначально не рассчитывал на украинского нападающего. Стоит отметить, что именно в полтавском клубе Владислав провел сезон 2020/21, откуда его и забрало Динамо.

Кулач сыграл только в двух официальных матчах за киевский клуб, но голами не отличался.

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