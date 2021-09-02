Динамо поверне Кулача у Ворсклу – український форвард не потрібен Луческу
18:16 - Читати українською
Похоже, история Владислава Кулача в Динамо завершилась, так и не начавшись.
Динамо на правах аренды отпустит Владислава Кулача в Ворсклу, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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По информации источника, наставник киевлян Мирча Луческу изначально не рассчитывал на украинского нападающего. Стоит отметить, что именно в полтавском клубе Владислав провел сезон 2020/21, откуда его и забрало Динамо.
Кулач сыграл только в двух официальных матчах за киевский клуб, но голами не отличался.
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