Динамо попало в топ-3 "вратарского" рейтинга Европы
Киевское Динамо оказалось среди лидеров рейтинга подготовки голкиперов, обнародованного Центром спортивных исследований CIES.
Академия "бело-синих" подготовила 9 киперов для ведущих европейских чемпионатов, сообщает официальный твиттер CIES.
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Этот показатель позволил Динамо занять 2-е место в рейтинге. Таков же результат у Генка, Стандарда, лондонского Арсенала, мадридского Реала и Зенита. Лидер индекса – Аякс (10 вратарей). Дополняют топ-10 словацкая Жилина, БАТЭ и Барселона.
Трио воспитанников Динамо защищают цвета родного клуба – Бущан, Бойко, Нещерет. Кроме того, в составе ковалёвского Колоса выступает Владимир Маханьков, в воротах Черноморца – Владислав Кучерук, за Верес выступает Артем Кичак. Артур Рудько играет в составе кипрского Пафоса.
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