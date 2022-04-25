CIES на своєму сайті представив оригінальне дослідження, одним з параметрів якого став відсоток зіграного часу клубними вихованцями у національному чемпіонаті.

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Серед клубів із 40 обраних світових ліг першу сходинку посіла словацька Жиліна. На другому місці розташувався колумбійський Енвігадо, на третьому – аргентинський Банфілд. Київське Динамо йде одразу за топ-трійкою. Замикає п'ятірку аргентинський Ланус.

62,9% ігрового часу у першій команді киян дістається власним вихованцям. Зазначається, що 12 випускників динамівської академії взяли участь у 18 матчах чемпіонату, який було перервано через війну.

Серед клубів українського чемпіонату у топ-3 також увійшли донецький Шахтар (28%) і полтавська Ворскла (24,9%). Найгірші показники у Металіста 1925, Десни та Миная.

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