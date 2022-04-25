Динамо попало в топ-5 клубов мира по количеству игрового времени для клубных воспитанников
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал демографический анализ сезона 2020/21 в топ-40 ведущих мировых чемпионатов.
CIES на своем сайте представил оригинальное исследование, одним из параметров которого стал процент сыгранного времени клубными воспитанниками в национальном чемпионате.
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Среди клубов из 40 избранных мировых лиг первое место заняла словацкая Жилина. На втором месте расположился колумбийский Энвигадо, на третьем – аргентинский Банфилд. Киевское Динамо идет сразу за топ-тройкой. Замыкает пятерку аргентинский Ланус.
62,9% игрового времени в первой команде киевлян достается собственным воспитанникам. Отмечается, что 12 выпускников динамовской академии приняли участие в 18 матчах чемпионата, который был прерван из-за войны.
Среди клубов украинского чемпионата в топ-3 вошли также донецкий Шахтер (28%) и полтавская Ворскла (24,9%). Худшие показатели у Металлиста 1925, Десны и Миная.
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