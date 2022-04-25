CIES на своем сайте представил оригинальное исследование, одним из параметров которого стал процент сыгранного времени клубными воспитанниками в национальном чемпионате.

Боруссия Д – Динамо: один тайм благотворительного матча обслужит украинский арбитр

Среди клубов из 40 избранных мировых лиг первое место заняла словацкая Жилина. На втором месте расположился колумбийский Энвигадо, на третьем – аргентинский Банфилд. Киевское Динамо идет сразу за топ-тройкой. Замыкает пятерку аргентинский Ланус.

62,9% игрового времени в первой команде киевлян достается собственным воспитанникам. Отмечается, что 12 выпускников динамовской академии приняли участие в 18 матчах чемпионата, который был прерван из-за войны.

Среди клубов украинского чемпионата в топ-3 вошли также донецкий Шахтер (28%) и полтавская Ворскла (24,9%). Худшие показатели у Металлиста 1925, Десны и Миная.

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