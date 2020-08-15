Динамо попрощалось з гравцем молодіжної збірної України

Відтепер Олександр вже не є гравцем "біло-синіх". Про це футболіст написав у своєму Instagram.

Динамо підписало другого новачка при Луческу

"Це були найкращі 2 роки мого життя! Дякую, командо. Всім удачі", – тепло попрощався з командою 20-річний футболіст.

Зазначимо, що молодий захисник виступав за Динамо U-21, де зіграв 31 поєдинок та відзначився одним м'ячем. Також Олександр зимою їздив на тренувальний збір у складі першої команди киян і брав участь у спарингах. У його активі є три матчі за молодіжну збірну України.

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