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Динамо попрощалось з гравцем молодіжної збірної України

15:19 - Читать на русском
Динамо попрощалось з гравцем молодіжної збірної України
Олександр Романчук / Фото ФК Динамо

Захисник київського Динамо Олександр Романчук покинув розташування клубу.

Відтепер Олександр вже не є гравцем "біло-синіх". Про це футболіст написав у своєму Instagram.

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"Це були найкращі 2 роки мого життя! Дякую, командо. Всім удачі", – тепло попрощався з командою 20-річний футболіст.

Зазначимо, що молодий захисник виступав за Динамо U-21, де зіграв 31 поєдинок та відзначився одним м'ячем. Також Олександр зимою їздив на тренувальний збір у складі першої команди киян і брав участь у спарингах. У його активі є три матчі за молодіжну збірну України.

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Теги
Трансфери Динамо U-21 Динамо U-21 Олександр Олександр Романчук Динамо Динамо
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