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Динамо попрощалось с игроком молодежной сборной Украины

15:19 - Читати українською
Динамо попрощалось с игроком молодежной сборной Украины
Александр Романчук / Фото ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Александр Романчук покинул расположение клуба.

Отныне Александр уже не является игроком "бело-синих". Об этом футболист написал в своем Instagram.

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"Это были лучшие 2 года моей жизни! Спасибо, команда. Всем удачи", – тепло попрощался с командой 20-летний футболист.

Отметим, что молодой защитник выступал за Динамо U-21, где сыграл 31 поединок и отметился одним мячом. Также Романчук зимой ездил на тренировочный сбор в составе первой команды киевлян и участвовал в спаррингах. В его активе есть три матча за молодежную сборную Украины.

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Трансферы Динамо U-21 Динамо U-21 Александр Александр Романчук Динамо Киев Динамо Киев
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