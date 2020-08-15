Динамо попрощалось с игроком молодежной сборной Украины

Отныне Александр уже не является игроком "бело-синих". Об этом футболист написал в своем Instagram.

Динамо подписало второго новичка при Луческу

"Это были лучшие 2 года моей жизни! Спасибо, команда. Всем удачи", – тепло попрощался с командой 20-летний футболист.

Отметим, что молодой защитник выступал за Динамо U-21, где сыграл 31 поединок и отметился одним мячом. Также Романчук зимой ездил на тренировочный сбор в составе первой команды киевлян и участвовал в спаррингах. В его активе есть три матча за молодежную сборную Украины.

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