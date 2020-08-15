Динамо підписало другого новачка при Луческу

Юрій Тлумак підписав контракт з Динамо. Про це повідомив головний тренер киян U-19 Ігор Костюк у коментарі Динамоманії.

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Деталі угоди наразі невідомі, але наразі Тлумак виступатиме за команду U-19. Як зазначалось раніше, Тлумак перебуває на перегляді у лавах "біло-синіх". У поєдинку Динамо U-19 – ФК Любомир він вийшов у стартовому складі киян. Сам Юрій нещодавно покинув Карпати, вихованцем яких є.

18-річний Тлумак став другим новачком Динамо при Мірчі Луческу. Цікаво, що першим був теж екс-карпатівець – Володимир Костевич приєднається до киян у січні 2021 року.

Нагадаємо, що за львів'ян Тлумак-молодший – син екс-тренера Волині Андрія Тлумака – провів лише 15 хвилин у минулому сезоні Прем'єр ліги, проте регулярно виступав за молодіжні команди Карпат U-19 та U-21.

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