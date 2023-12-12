"Я знаю, що Гуцуляк фігурує в шорт-листі Динамо, але, що означає взяти зараз Гуцуляка? Це означає частково перекреслити перспективи Андрія Ярмоленка, тому що це гравці однієї позиції.

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Зараз там дуже непогано грає Волошин. Наскільки я знаю, Ярмоленко робить все, щоб відновитися і дограти цей чемпіонат. За моїм прогнозом, всі рухи в бік Гуцуляка залежать від перспектив і стану Ярмоленка", – заявив Співаковський в етері програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк у поточному сезоні забив 5 голів та віддав 1 асист у 21 матчі. Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. СК Дніпро-1 посідає другу сходинку чемпіонату, маючи в своєму активі 34 бали після 17 зіграних матчів.

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