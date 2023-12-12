"Я знаю, что Гуцуляк фигурирует в шорт-листе Динамо, но что значит взять сейчас Гуцуляка? Это значит частично перечеркнуть перспективы Андрея Ярмоленко, потому что это игроки одной позиции.

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Сейчас там очень хорошо играет Волошин. Насколько я знаю, Ярмоленко делает все, чтобы восстановиться и доиграть этот чемпионат. По моему прогнозу, все движения в сторону Гуцуляка зависят от перспектив и состояния Ярмоленко", – заявил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, Алексей Гуцуляк в текущем сезоне забил 5 голов и отдал 1 ассист в 21 матче. Динамо идет на 5 позиции турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. СК Днепр-1 занимает второе место чемпионата, имея в своем активе 34 балла после 17 сыгранных матчей.

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