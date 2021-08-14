Зустріч колишніх динамівців відбулася в одному з пабів Києва. "Динамчики різних поколінь". Скоро на каналі Міля", – написав Артем в Instagram.

Шацьких виокремив трьох найкращих нападників Динамо, з якими встиг попрацювати у клубі – не обійшлось без несподіванки

Нагадаємо, після відходу з Миная 36-річний нападник перебуває у статусі вільного агента, але про завершення футбольної кар'єри офіційно не оголошував. Вочевидь, Мілевський вирішив зосередитися на своєму Youtube-проекті, адже ще раніше зізнався, що заробляє там більше, ніж у тому ж Минаї.

Що стосується Хацкевича і Шацьких, то після відставки з Динамо у серпні 2019-го обоє працювали в російському Роторі. Зараз знамениті екс-гравці та тренери "біло-синіх" перебувають без роботи.

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