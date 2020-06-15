Динамо погодилося залишити Супрягу і Булецу в СК Дніпро-1 ще на рік – кияни віддадуть третього гравця, – ЗМІ

Динамо налаштоване продовжити тісну співпрацю з СК Дніпро-1.

"За нашою інформацією, сьогодні Динамо і СК Дніпро-1 домовились про продовження оренди Супряги і Булеци ще на рік.

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А ще – команду Михайленка поповнить лівий захисник Владислав Дубінчак, який належить Динамо, але проводить цей сезон в Карпатах на правах оренди", – йдеться на сторінці ТаТоТаке у Facebook.

Додамо, що чемпіони світу Супряга та Булеца стали справжніми лідерами СК Дніпро-1 в поточному сезоні. В активі першого дев'ять голів та асист в 19 матчах УПЛ, другого – 3 голи та 4 асисти в 21 поєдинку. Дубінчак встиг провести 18 ігор за Карпати, але без результативних дій.

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